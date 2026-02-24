Le 22 février 2026, dans le podcast « Carla pour toi », la chanteuse Lorie Pester a fait des révélations sur des pratiques qu’elle juge « odieuses » au sein de son ancienne maison de disque, évoquant un changement d’équipe qui aurait brutalement modifié le suivi de sa carrière après des albums et des tournées à succès. Lors de cet entretien, elle a affirmé que les nouveaux responsables de son projet n’adhéraient pas à son désir d’évolution musicale vers un registre électro-club et que ce désaccord artistique s’est rapidement mué en comportements hostiles à son égard.

Selon ses déclarations, la rupture de confiance s’est matérialisée par des décisions prises sans la tenir informée, notamment l’annulation d’interviews et d’invitations qui faisaient partie du plan de promotion établi jusque-là. Lorie a souligné que ces actes ne relevaient pas seulement d’un désaccord professionnel classique mais de manœuvres visant, selon elle, à la marginaliser au sein de l’équipe qui portait son projet.

Interrogée sur les conséquences personnelles de ces événements, Lorie a dénoncé des propos et des attitudes qui l’ont profondément blessée. « Ils ont été odieux. Mais vraiment odieux. Ce n’est pas qu’ils ne s’occupaient pas de moi, c’est qu’ils m’ont carrément fait des crasses », a-t-elle déclaré en évoquant l’impact psychologique de ces pratiques.

Une réunion où « ils m’ont dit des horreurs », selon la chanteuse

Au cours du podcast, Lorie a raconté un épisode précis : une réunion à laquelle étaient présents l’équipe du label, leurs avocats, son avocat et son père. « Ils m’ont dit des horreurs. En face-à-face. C’était une grosse réunion, il y avait l’équipe et leurs avocats, moi j’étais avec mon avocat et mon père, qui était avec moi tout le temps à l’époque », a-t-elle relaté.

Lors de cette rencontre, les interlocuteurs du label lui auraient notamment signifié qu’elle était « devenue has been » et que « plus personne ne voudrait [la] écouter », des formules qu’elle rapporte comme ayant eu un effet immédiat sur son état émotionnel. « Ils ont vraiment réussi à me faire pleurer », a ajouté la chanteuse, précisant l’impact direct de ces mots sur sa confiance en elle.

Dans son récit, Lorie détaille le glissement vers le doute et les sentiments négatifs qui ont suivi ces échanges : un regain de ce qu’elle qualifie de « syndrome de l’imposteur », la sensation d’être « nulle » et l’idée d’avoir, pendant des années, « pris la place de quelqu’un d’autre ». Ces propos illustrent, selon elle, la dimension psychologique des tensions avec son ancien label.

