L’OM dévoile son groupe pour le 8e de finale de la Coupe de France contre Rennes

Roberto De Zerbi a constitué un effectif de vingt joueurs en vue du huitième de finale de la Coupe de France, avec l’ambition de conduire l’OM jusque dans le dernier carré. Cette sélection intervient après le 2-2 arraché par Marseille sur la pelouse du Paris FC en championnat.

La confrontation contre le Stade Rennais se déroule ce soir au Stade Vélodrome, coup d’envoi prévu à 20h10 GMT, et les Phocéens espèrent profiter du soutien de leur public pour faire la différence.

Bonne nouvelle pour l’encadrement : Emerson Palmieri réintègre le groupe. En revanche, Nayef Aguerd et Amir Murillo ne figurent pas dans la liste des convoqués.

Effectif retenu

Le staff a choisi trois gardiens pour ce rendez-vous : De Lange, Rulli et Vermot.

La charnière et les latéraux comprennent Balerdi, Egan-Riley, Medina, Pavard et Weah, auxquels s’ajoute le retour d’Emerson pour compléter le secteur défensif.

Au milieu, De Zerbi s’appuiera sur des profils variés avec Højbjerg, Kondogbia, Nadir, Timber et Vermeeren.

