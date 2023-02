Lolo Beauté laisse tomber sa serviette en pleine séance d’épilation, la toile sous le choc

En pleine séance d’épilation ce dimanche 26 février 2023, Lolo Beauté, sœur du pasteur Camille Makosso a fait tomber sa serviette laissant voir son entrejambe.

Depuis la soirée de ce dimanche, Lolo Beauté est au cœur des polémiques après avoir dévoilé par inadvertance certainement ses parties intimes alors qu’elle se faisait épiler. La séquence de la scène devenue virale sur les réseaux sociaux a choqué plus d’un.

Alors que cette grosse bourde de la sœur de Camille Makosso fait grand bruit sur la toile, Lolo Beauté a fait une sortie médiatique pour confier s’être affichée intentionnellement pour mettre fin au buzz de Serey Dié et Josey.

« On dirait que les gens des réseaux sociaux ne savent pas à qu’ils s’adressent. Vous vous adressez à Lolo beauté, celle là même qui écarte ses jambes sur les réseaux sociaux et puis ça ne chauffe pas. Je savais pas que vous allez me rendre star, on va oublier Serey Dié et Josey parce que j’aime pas trop qu’on parle d’eux », a-t-elle réagi.

Dans la foulée, le chéri de Lolo Beauté, le rappeur ivoirien Tiesco Le Sultan est monté au créneau pour soutenir sa fiancée. A l’en croire, il n’y a pas encore péril en la demeure.