Lolo Beauté humiliée? Grosse bagarre de Tiesco Le Sultan en pleine rue pour une affaire d’argent

Lolo Beauté a participé à une bagarre de son chéri Tiesco Le Sultan en pleine rue pour une affaire d’argent.

Depuis qu’elle a confirmé sa relation avec le rappeur ivoirien Tiesco Le Sultan, Lolo Beauté se retrouve dans des histoires hilarantes sur les réseaux sociaux. Après le cas de DJ Congélateur qu’elle a du clarifier en raison de l’intervention de son fiancé, c’est à une bagarre qu’elle a assisté en pleine rue cette semaine.

Selon la vidéo de la scène, Tiesco Le Sultan s’est attaqué a son débiteur qu’il a rencontré fortuitement en circulation. Le couple descend alors de leur voiture pour retirer l’argent à l’individu avant de partir.

« Je suis en tournée, ce n’est pas deux millions qui va me manquer, ce n’est pas comme ça que tu vas m’attraper dans la rue », a clarifié le débiteur en question. Et à Lolo Beauté et Tiesco de répliquer: « Deux millions c’est de l’argent ».

Comme l’indique la vidéo, décidé à prendre les deux millions sur place, le couple a fait embarquer leur débiteur certainement pour le commissariat le plus proche.

Une série d’évènement qui semble donner raison à Camille Makosso qui s’oppose à la relation amoureuse entre sa sœur Lolo Beauté et le rappeur ivoirien Tiesco Le Sultan.