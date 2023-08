Lizzo: la popstar américaine poursuivie par des ex-employées pour harcèlement

Trois de ses anciennes danseuses poursuivent Lizzo, la chanteuse américaine, pour des accusations de « harcèlement », de « discrimination » et d’« agression », selon des documents judiciaires consultés par l’AFP, le mardi 1 août 2023.

Selon un communiqué de leur cabinet d’avocats, Arianna Davis, Crystal Williams et Noelle Rodriguez ont fait état de « harcèlement sexuel, religieux et racial, de discriminations relatives au handicap, d’agressions et de séquestration, entre autres choses ». Le communiqué ajoute également que David et Williams « ont finalement été renvoyés alors que Mme Rodriguez a démissionné face à ce comportement affligeant ».

La plainte contre Lizzo et d’autres personnes a été déposée à Los Angeles, en Californie. Selon la plainte, les accusations concernent des relations avec d’autres personnes auxquelles les danseuses affirment avoir été contraintes par Lizzo lors d’un spectacle dans le quartier rouge d’Amsterdam.

Shirlene Quigley, la directrice des danseuses de l’artiste, est accusée d’avoir souvent fait des propos sexuels et essayé de diffuser sa foi chrétienne, en particulier concernant le sexe avant le mariage, malgré les protestations. De plus, les danseuses énoncent avoir un conflit de longue date sur leur salaire.

Notons que les représentants de la célébrité pop américaine n’ont pas encore donné de réponse.

