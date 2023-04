Liverpool: Jürgen Klopp perd ses nerfs en conférence de presse

Interrogé sur la déroute (4-1) face à Manchester City, en conférence de presse d’avant match ce vendredi, l’entraîneur de Liverpool Jürgen Klopp est complètement parti en vrille et n’a pas hésité à recadrer un journaliste.

Jürgen Klopp, l’entraîneur de Liverpool, est devenu irritable face à la crise de résultats que traverse actuellement son équipe. Lors d’une conférence de presse en vue du match contre le leader Arsenal dimanche soir (à 17h30), le technicien allemand a recadré un journaliste qui l’interrogeait sur la défaite contre Manchester City le samedi précédent (4-1).

«Comment pouvez-vous attendre que je réponde à votre question en vous disant : ‘deux buts étaient à cause de lui, quatre à cause de lui’, a lancé l’entraîneur des Reds, avant de poursuivre. C’est une perte de temps. Je comprends qu’en tant que journaliste, ce soit super difficile de trouver de nouvelles questions chaque semaine, mais croyez-moi, c’est encore plus difficile de trouver de nouvelles réponses.»

- Publicité-

Liverpool occupe actuellement la 8ème place de la Premier League et a été éliminé de la Ligue des champions dès les huitièmes de finale contre le Real Madrid. Le club de la Mersey n’est d’ailleurs pas assuré de participer à une compétition européenne la saison prochaine. Jürgen Klopp, qui n’a plus vu son équipe enregistrée la moindre victoire lors des quatre derniers matchs, pourrait voir son avenir sur le banc des Reds être remise en question dans les semaines à venir.