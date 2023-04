Liverpool: « Je n’ai pas peur d’être viré », Jürgen Klopp

Jürgen Klopp connaît une saison pour le moins difficile à la tête de Liverpool. Interrogé en conférence de presse ce lundi, le technicien allemand a confié qu’il n’a pas peur d’être viré.

En difficulté depuis le début de la saison, Liverpool a été sèchement battue par Manchester City (4-1) samedi lors de la 29e journée de Premier League. Une nouvelle défaite qui jette le doute sur l’avenir de Jürgen Klopp à la tête du club de la Mersey. Surtout que cette saison, pas moins de 12 coachs ont déjà été limogés de leurs fonctions d’entraîneur principal en Premier League, le dernier en date étant Graham Potter qui a été remercié par Chelsea. Interrogé sur le sujet ce lundi en conférence de presse, Jürgen Klopp ne se sent pourtant pas menacé.

« Je n’ai pas peur d’être viré. Il n’y a aucune raison de l’être, je dois prouver. Je n’aime pas le fait que je doive compter sur There is no event associated with this shortcode. mais je suis pleinement là, nous devons faire le tri. Nous ne pouvons pas simplement continuer à jouer comme nous le faisons de temps en temps. Je suis vraiment déçu que nous fassions cela, mais cela arrive. Nous devons trouver un moyen de sortir. », , a lâché Klopp à la veille du déplacement à Chelsea en Premier League mardi. Ses propos ont été retranscris par Footmercato.

Pour rappel, Liverpool a été éliminé en huitième de finale de la Ligue des champions par le Real Madrid. En Premier League, les hommes de Jürgen Klopp occupent la huitième place du championnat avec 12 points de retard sur le quatrième, Manchester United. Une place en C1 semble désormais inaccessible pour les Reds. Une saison à oublier pour la bande à Mohamed Salah.