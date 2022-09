Liverpool: Arthur Melo, la recrue surprise des Reds

En quête d’un renfort en milieu de terrain, Liverpool a accueilli le brésilien Arthur Melo, sous la forme d’un prêt, en provenance de la Juventus dans les derniers instants du mercato estival.

Liverpool a vécu un mercato pour le moins agité. Après avoir rapidement accueilli Darwin Nuñez, Fabio Carvalho ou encore Calvin Ramsay, les Reds ont annoncé avoir clôturé leur période de transfert. Sauf que, par la suite, Jürgen Klopp, qui a perdu Thiago Alcantara, Alex Oxlade-Chamberlain et Naby Keita sur blessure, a décidé de se renforcer en milieu de terrain. Ainsi, dans les derniers moments du marché estival, qui s’est clôturé ce jeudi à minuit, le club de la Mersey s’est fait prêter le joueur de la Juventus Arthur Melo.

«Le Liverpool Football Club peut confirmer la signature d’Arthur Melo prêté par la Juventus pour le reste de la saison 2022-23, sous réserve d’une autorisation internationale. Les Reds ont décidé de renforcer leurs options de milieu de terrain le jour de la date limite de transfert avec l’acquisition du joueur de 26 ans, qui a finalisé le transfert au centre de formation AXA jeudi», a communiqué le vice-champion d’Angleterre pour annoncer la nouvelle.

Arthur en quête d’une relance

Une signature un peu surprenante, au vu des dernières prestations décevantes du joueur avec la Juventus. Mais on imagine que les Reds voulaient un renfort talentueux à moindre coût, et Arthur Melo correspond parfaitement au profil, malgré une carrière au ralenti depuis son départ du FC Barcelone. Après de bons débuts avec les Catalans en 2018, il a connu des hauts et des bas à la Juventus, où il ne s’est jamais vraiment imposé, la faute notamment à des pépins physiques à répétition, mais également à des prestations en deçà de son potentiel.

Désormais avec Liverpool, le brésilien va tenter de se relancer. Et il aura beaucoup de temps de jeu, en raison des nombreuses absences dans le milieu des Reds. «Je suis vraiment, vraiment heureux d’être ici avec ce superbe maillot avec ce célèbre badge qui représente tant dans le football mondial, c’est un rêve. Nous avons beaucoup parlé, et nos idées et nos visions correspondaient bien, donc je suis sûr que c’était le bon choix. Je suis vraiment heureux et très motivé de continuer à vivre mon rêve sur le terrain et tout donné sous le maillot de Liverpool», a d’ailleurs déclaré Arthur après l’officialisation de son transfert.