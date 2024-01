L’Israël suspend ses vols vers l’Afrique du Sud

- Publicité-

La compagnie aérienne israélienne « El Al » a décidé de suspendre ses vols vers l’Afrique du Sud, à compter de fin mars, justifiant cette décision par un manque de passagers et les tensions liées aux accusations de génocide portées par l’Afrique du Sud contre Israël.

Quelques heures avant le verdict de la Cour internationale de justice (CIJ) sur le procès intenté par l’Afrique du Sud concernant les crimes présumés à Gaza, la compagnie « El Al » a pris une mesure inédite en annonçant la suspension de ses vols à destination de Johannesburg en Afrique du Sud, à partir de fin mars prochain. Cette décision, est motivée, selon le communiqué officiel, par un manque de passagers.

« El Al devrait cesser d’opérer ses vols vers l’Afrique du Sud en raison d’un manque de passagers, et en raison des accusations de l’Afrique du Sud contre Israël devant la Cour internationale de Justice pour avoir commis des crimes de génocide », rapporte « The Jerusalem Post ». Une source anonyme de la compagnie a évoqué le climat sécuritaire et le procès à La Haye comme des facteurs influant sur la décision, soulignant que les voyageurs israéliens préfèrent explorer de nouvelles destinations, notamment Tokyo, les États-Unis et la Thaïlande.

Les audiences publiques à La Haye, les 11 et 12 janvier derniers, marquaient le début de l’examen du procès intenté par l’Afrique du Sud contre Israël pour des présumés « crimes de génocide » à l’encontre des Palestiniens dans la bande de Gaza. Ces événements ont intensifié les tensions entre les deux nations, conduisant apparemment à une réorientation des choix de voyages des Israéliens.