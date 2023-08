Lionel Messi vs Cristiano Ronaldo: Sébastien Haller désigne le GOAT

Vieille de vingt longues années, l’éternelle comparaison entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo est toujours d’actualité. Attaquant de Borussia Dortmund, Sébastien Haller s’est également prêté au jeu.

Qui est le meilleur footballeur de tous les temps? La réponse à cette question continue de diviser les amoureux du cuir rond tant les avis divergent. Si ces 20 dernières années, tous s’accordent sur le fait que Cristiano Ronaldo et Lionel Messi sortent du commun des joueurs, difficile de faire l’unanimité sur le meilleur d’entre eux.

Dans un entretien avec le site Goal, l’attaquant du Borussia Dortmund, Sébastien Haller, a été invité à faire son choix entre les deux mastodontes du cuir rond. Le buteur ivoirien répondait en fait aux questions sur le meilleur entre Roman Burki et Edouard Mendy, Sergio Busquets et Neves, Chicharito et Benzema, Insigne et Roberto Firmino.

Sans hésiter, l’ancien joueur de l’Ajax a choisi le gardien sénégalais contre Burki, Sergio Busquets au détriment de Neves, Karim Benzema contre Chicharito et Roberto Firmino à la place d’Insigne. Arrivé sur le couple Messi-Ronaldo, le joueur de 29 ans a marqué une longue pause avant de se lancer:

« Allez… C’est reparti« , a-t-il commencé en détournant le regard, avant d’ajouter: « Honnêtement, je dois choisir entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. “Honnêtement, je dois dire Cristiano Ronaldo« , a ajouté Haller. Une sortie qui ne va certainement pas plaire aux fans du Septuple Ballon d’Or, désigné par beaucoup comme le GOAT surtout après son sacre avec l’Argentine à la Coupe du monde 2022.

