Lionel Messi sauve l’Inter Miami avec un sublime coup-franc

Dans le cadre des huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue, l’Inter Miami affrontait dans la nuit de ce lundi le FC Dallas. Auteur d’un doublé, Lionel Messi a notamment sorti son équipe d’une situation difficile, avant que cette dernière ne se qualifie pour les quarts, aux tirs au but (3-5).

On arrête plus Lionel Messi. Métamorphosé depuis son arrivée aux Etats Unis cet été, la Pulga est devenu immédiatement le leader de l’Inter Miami. Et il l’a encore prouvé dans la nuit de son lundi, en participant grandement à la qualification de son équipe pour les quarts de finale de la Coupe de la Ligue, après un affrontement palpitant contre le FC Dallas en huitièmes de finale.

Lionel Messi ouvrait rapidement le score pour son équipe (1-0, 6e), avant de voir les siens complémentent s’écrouler et de se faire mener menés 4-3 à quelques minutes du terme. Mais le champion du monde 2022 a de nouveau revêtu sa cape de super-héros. A la 85e, sur un nouveau coup franc, l’ancien joueur du PSG et du FC Barcelone a égalisé pour l’Inter Miami d’une frappe qui est venu se loger au fond de la lucarne texane.

Le coup franc de Lionel Messi vu de cet angle.



En pleine lucarne. 😱🕸️



🎥 @MLS pic.twitter.com/eqgYLvXMyx — Actu Foot (@ActuFoot_) August 7, 2023 - Publicité-

Les deux ont dû avoir recours ensuite aux tirs au but pour se départager. A ce jeu, Lionel Messi et ses coéquipiers se sont montré les plus réalistes en remportant la séance sur le score de 5-3. L’Inter Miami poursuit donc son aventure dans la Coupe de la Ligue et peut grandement remercier son nouveau capitaine. Depuis son arrivée, Messi en met plein la vue aux supporters de son club. Dribbles, passes lumineuses, ou encore coup-francs directs, le septuple Ballon d’or aligne masterclass sur masterlass.

Articles similaires