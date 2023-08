Lionel Messi révèle le seul joueur qui le comprend parfaitement sur le terrain

La superstar de l’Inter Miami Lionel Messi a révélé le footballeur avec qui, il partage la meilleure connexion sur le terrain.

Messi est déjà en train de forger un partenariat florissant avec son coéquipier de l’Inter Miami, Robert Taylor. Les deux joueurs affichent une certaine complicité sur le terrain malgré les quelques jours de l’Argentin en MSL.

Le champion du monde a eu beaucoup de coéquipiers lors de son passage au Barça et au PSG. La longue liste comprend Ronaldinho, Neymar , Luis Suarez, Xavi, Andres Iniesta et bien d’autres. Cependant, le capitaine de l’Albicéleste pense qu’il y a un joueur qui le connaît parfaitement: son ancien coéquipier blaugrana, Jordi Alba. « Il me connaît à la perfection. Il sait quand je vais lui donner une passe aveugle », a confié la légende barcelonaise à la Radio Catalunya.

Même son de cloche pour le défenseur espagnol : « Leo et moi, nous nous cherchons beaucoup sur le terrain. Si je lui passe le ballon, il génère du danger ou il marque. Et j’essaie toujours de lui donner, même si les adversaires nous connaissent de plus en plus et j’essaie de la donner aux autres aussi. Ça n’est pas travaillé, ça vient tout seul », expliquait de son côté l’international espagnol.

A l’instar du septuple Ballon d’Or, le latéral gauche ibérique a également rejoint la franchise floridienne cet été, tout comme le milieu défensif Sergio Busquets. Le trio catalan se reforme donc à Miami.

