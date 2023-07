Lionel Messi rend hommage à Cesc Fabregas

Dans un message posté sur Instagram, Lionel Messi a rendu hommage à son ancien coéquipier, Cesc Fabregas, qui a annoncé sa retraite sportive ce samedi.

La planète foot a appris la retraite sportive de Cesc Fabregas ce samedi. Dans un long communiqué publié sur ses réseaux sociaux, l’ancien milieu de terrain a annoncé qu’il quittait les pelouses, précisant qu’il allait désormais embrasser une carrière d’entraîneur. Et évidemment, l’ancien métronome d’Arsenal, Chelsea et du FC Barcelone n’a pas échappé à la traditionnelle pluie d’hommage réservé aux stars qui se retirent du jeu.

Une tradition à laquelle s’est plié Lionel Messi, de bon cœur. Les deux hommes ont été coéquipiers au FC Barcelone entre 2011 et 2014 et ont tissé de grands liens d’amitié. «Tu sais déjà tout le bien que nous pensons de toi et ta famille, Cesc. Tu es un crack et nous passerons encore beaucoup de moments ensemble. Nous t’aimons beaucoup et nous te souhaitons beaucoup de chance pour ta future aventure !», a écrit la Pulga sur Instagram à l’endroit de son ami, désormais retraité.

A 36 ans, Lionel Messi de son côté ne pense pas encore à la retraite. Après deux années plutôt mitigées, passées au PSG, le champion du monde argentin va poursuivre sa carrière en MLS, au sein de la franchise Inter Miami. L’officialisation de son arrivée devrait intervenir dans les prochains jours.

