Lionel Messi: « Le Ballon d’Or 2023 n’est pas important pour moi »

Le capitaine argentin, Lionel Messi, a déclaré que ce ne sera pas une fin en soi s’il ne remporte pas le Ballon d’Or 2023, le huitième dans sa carrière longue bras.

Lionel Messi et Erling Haaland sont parmi les principaux prétendants au Ballon d’Or de cette année. Sept fois vainqueur de la prestigieuse récompense individuelle, la star argentine reste sur un sacre en Coupe du monde, remporté avec l’Albicéleste au Qatar. Impressionnant cette saison, le cyborg norvégien a réalisé un triplé championnat-Coupe-Ligue des champions avec Manchester City, à seulement 22 ans.

Le week-end dernier, Messi est arrivé à Pékin, en Chine, en jet privé et a été accueilli par des centaines de fans en extase. Le joueur de 35 ans qui disputera avec son équipe nationale un match amical contre l’Australie jeudi prochain, a été interviewé par des médias chinois sur une plateforme de streaming chinoise à propos du Ballon d’Or, de la Coupe du monde et du manager de Man City, Pep Guardiola.

Interrogé sur le Ballon d’Or de cette année, Messi a répondu qu’il n’en fait pas une obsession. « Ballon d’Or ? À ce stade de ma carrière, si ça vient, c’est bien et si ça ne vient pas, rien ne se passera ». « Est-ce que le Ballon d’Or compte pour moi ? Non, à ce stade de ma vie, ce n’est plus important pour moi. J’ai toujours dit que les prix individuels ne sont pas ce qui compte pour moi, mais les prix collectifs sont les plus importants pour moi. Le prix le plus important en ce moment est la Coupe du monde. C’est le plus grand prix pour moi », a déclaré le néo-attaquant de l’Inter Miami.

Organisateur de la récompense, France Football semble lui, déjà tourné la page Lionel Messi. Le rédacteur en chef du magazine voit de son côté la machine à but de Manchester City comme le grand favori pour cette édition. « La saison d’Erling Haaland fait de lui un candidat naturel au Ballon d’Or« , a déclaré Vincent Garcia. « Briller ce soir aux yeux du monde avec Manchester City contre l’Inter Milan renforcerait encore sa candidature«.

