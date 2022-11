Lionel Messi: « Je ne pense pas que je jouerai encore beaucoup »

Dans une interview à la CONMEBOL, Lionel Messi a évoqué son avenir dans le football. Et l’Argentin ne se voit pas jouer encore pendant longtemps.

Le contrat de Lionel Messi avec le PSG prend fin en juin prochain. Pour le moment, l’Argentin n’a toujours pas prolongé, faisant naître ainsi plusieurs rumeurs dans la presse française et européenne. La Pulga a même été récemment liée au FC Barcelone, et à l’Inter Miami, club de Major League Soccer, championnat de football des USA.

Qatar 2022 Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 QAT - : - ECU Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 ENG - : - IRA Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 SEN - : - NET Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 USA - : - WAL Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 ARG - : - SAU Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 DEN - : - TUN Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 MEX - : - POL Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 FRA - : - AUS Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 MOR - : - CRO Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 GER - : - JAP Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 SPA - : - COS Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 BEL - : - CAN Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 SWI - : - CAM Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 URU - : - SOU Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 POR - : - GHA Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 BRA - : - SER Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 2 WAL - : - IRA Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 2 QAT - : - SEN Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 2 NET - : - ECU Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 2 ENG - : - USA < >

Invité à parler de son avenir lors d’un entretien accordé à la CONMEBOl et dirigé par Ezequiel Lavezzi, l’ancien international argentin, l’attaquant aujourd’hui âgé de 35 ans estime qu’il est proche de la fin de sa carrière. « J’adore y jouer et j’en profite, la seule chose que j’ai faite de toute ma vie est de jouer au football et je suis sûr que c’est lié, même si je ne sais pas en quoi. Je ne pense pas que je jouerai encore beaucoup », a ainsi déclaré le joueur du Paris Saint-Germain.

En attendant de mettre fin à sa glorieuse et légendaire carrière, Lionel Messi va disputer, probablement pour la dernière fois, la Coupe du monde 2022 avec l’Argentine. Et la Pulga est décidée à aller chercher le trophée, qu’il n’a jusqu’ici jamais remporté, même s’il est conscient que ce sera très difficile.

«On sait que nous pouvons gagner, mais pas que nous allons gagner avec certitude comme le pensent tous les Argentins. Il se passe toujours des choses dans la Coupe du monde que vous ne pouvez pas imaginer. Vous n’avez qu’à penser au premier match et non aux autres. Je ne suis pas du genre à faire des promesses. Dieu est celui qui décide de ce qui doit arriver. Je ne pense qu’à cela», a récemment confié l’ancien capitaine du FC Barcelone à Olé. L’Argentine débutera la compétition le 22 novembre prochain contre l’Arabie Saoudite.