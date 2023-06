Lionel Messi: « Ces deux années, je n’étais pas heureux » au PSG

-Publicité-

Lors de son entretien accordé à Sport et Mundo Deportivo pour annoncer sa signature à l’Inter Miami, Lionel Messi est également revenu sur son passage au PSG. L’Argentin a notamment avoué n’avoir pas été heureux durant ses deux années dans le club français.

Deux saisons et puis il s’en va. En fin de contrat avec le PSG le 30 juin prochain, Lionel Messi va poursuivre sa carrière à l’Inter Miami franchise de la MLS, championnat américain de football. La Pulga à lui-même annoncé la nouvelle ce mercredi soir, lors d’un entretien accordé à Sport et Mundo Deportivo.

«Je ne reviens pas au Barça, je vais à l’Inter Miami. J’ai pris la décision d’aller à Miami. Ce n’est pas encore fait à 100% mais on a décidé de continuer là-bas ! Je veux vivre le foot d’une autre manière après avoir remporté le Mondial et l’impossibilité de revenir à Barcelone.», a lancé l’Argentin. Dans la suite de l’entretien, après avoir expliqué pourquoi il n’a plus rejoint le Barça alors que c’était son désir, l’attaquant de 35 ans est revenu sur ses deux années passées au PSG.

« J’ai des sensations mitigées. La première année a été très difficile, comme je l’ai déjà dit, pour plusieurs raisons. La deuxième saison, je me suis senti très bien les 6 premiers mois, très à l’aise au club, dans la ville, en famille. Au milieu il y a eu le Mondial, et ça a un peu touché toutes les équipes, ça a scindé la saison. Je pense que ça a conditionné la suite. J’espérais terminer d’une autre manière, mais bon, ce sont deux années qui étaient difficiles pour moi, mais qui sont derrière maintenant », a d’abord expliqué Messi.

L’aventure au PSG du septuple Ballon d’Or n’aura pas laissé une bonne trace dans la tête des supporters parisiens. Attendu pour amener le club sur le toit de l’Europe, l’Argentin n’aura jamais réussi à offrir ce bonheur aux fans. De son côté, Messi n’était pas non plus heureux pendant qu’il était au sein de l’effectif parisien, comme il l’a confié.

« Ces deux années, je n’étais pas heureux, je ne profitais pas, et ça touchait ma vie personnelle, je ratais beaucoup de choses avec mes enfants », a poursuivi La Pulga, ajoutant : « à Barcelone j’allais chercher les enfants, ici beaucoup moins, j’avais moins d’activité en commun avec eux. Ma décision de partir est aussi due à ça, pour me retrouver avec ma famille et profiter de mes enfants », a-t-il ajouté. Des propos qui vont encore attiser un peu plus la colère des supporters du PSG.

