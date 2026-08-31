Lionel Messi dit adieu à l’Argentine : les chiffres d’une carrière internationale hors normes

Lionel Messi a annoncé, lundi 31 août 2026, la fin de sa carrière internationale avec l’Argentine, six semaines après une dernière finale de Coupe du monde perdue face à l’Espagne (0-1 après prolongation). À 39 ans, le capitaine de l’Albiceleste quitte la sélection avec 207 sélections et 125 buts, deux records absolus dans l’histoire du football argentin, au terme d’une aventure entamée en août 2005.

« Le moment est venu », a déclaré Messi, expliquant s’être « vidé » et n’avoir « plus rien à donner » à l’équipe nationale. Cette décision intervient trois semaines après le décès de son père et agent, Jorge Messi, emporté par un cancer le 8 août 2026 à l’âge de 68 ans.

Avec 207 apparitions sous le maillot argentin, Messi devance largement Javier Mascherano (147) et ne reste devancé, à l’échelle mondiale, que par Cristiano Ronaldo (233 sélections avec le Portugal). Ses 125 buts constituent également un record national, loin devant Gabriel Batistuta (56) ; seul Ronaldo fait mieux sur la scène internationale, avec 146 réalisations.

Lauréat de huit Ballons d’or, Messi quitte l’Argentine avec trois titres majeurs : la Coupe du monde 2022 au Qatar et deux Copa América (2021 et 2024), auxquels s’ajoutent la Finalissima 2022 face à l’Italie (3-0) et la médaille d’or olympique décrochée à Pékin en 2008.

Des désillusions à la rédemption

Le parcours international de Messi n’a pas toujours été synonyme de succès. Finaliste malheureux de la Copa América en 2007, 2015 et 2016, puis battu par l’Allemagne en finale de la Coupe du monde 2014, l’attaquant a longtemps porté l’image d’un joueur incapable de gagner avec l’Argentine. En 2016, après une nouvelle défaite en finale de la Copa América face au Chili aux tirs au but, il avait même annoncé, à New York, une première retraite internationale, avant de revenir sur sa décision.

Le tournant survient en 2021 : la Copa América remportée face au Brésil au Maracanã met fin à une longue attente pour l’Argentine. Le sacre mondial suit au Qatar en 2022, puis un nouveau titre continental en 2024 contre la Colombie.

Une dernière finale perdue face à l’Espagne

Sa dernière apparition sous le maillot argentin reste une défaite : le 19 juillet 2026, l’Espagne s’est imposée 1-0 après prolongation en finale de la Coupe du monde organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique, selon la FIFA. Messi a disputé trois finales de Coupe du monde au cours de sa carrière, en 2014, 2022 et 2026, et compte 21 buts en phase finale sur six éditions du tournoi, de 2006 à 2026.

Ángel Di María est le coéquipier avec lequel Messi a le plus souvent partagé le terrain en sélection, à 113 reprises entre 2008 et 2024, devant Javier Mascherano (111) et Nicolás Otamendi (106).