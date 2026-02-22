Lio : un an après la mort de son fils Diego, « La musique ne peut rien pour moi »

Lio publie un nouvel album, Geoid Party In The Sky , un an après la mort de son fils Diego, retrouvé mort le 2 mars 2025 près de l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle. L’œuvre est présentée comme un hommage intime et central dans le deuil de la chanteuse, qui a déclaré ne pas trouver de consolation dans la musique malgré la sortie de ce disque dédié à son enfant.

Lio publie un nouvel album, Geoid Party In The Sky, un an après la mort de son fils Diego, retrouvé mort le 2 mars 2025 près de l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle. L’œuvre est présentée comme un hommage intime et central dans le deuil de la chanteuse, qui a déclaré ne pas trouver de consolation dans la musique malgré la sortie de ce disque dédié à son enfant.

Le 2 mars 2025, Diego, âgé de 21 ans, s’est immolé par le feu près de Roissy-Charles-de-Gaulle. L’enquête judiciaire s’est orientée vers la piste du suicide dans un contexte de souffrance psychique. Dans un entretien publié quelques jours après le drame, Jean-Pierre Bellay, ex-compagnon de Lio et père de Diego, a évoqué des bouffées psychotiques apparues après un voyage en Thaïlande. Il a expliqué avoir rapatrié le jeune homme à Bruxelles, estimant que ces crises étaient « très probablement suite à l’absorption de drogues là-bas ».

Jean-Pierre Bellay a précisé que Diego n’avait « jamais connu de problème psychiatrique avant cela » et a raconté des épisodes délirants qui ont conduit à l’acte fatal, indiquant qu’« lors d’une crise à Paris, il s’est échappé et le monstre a pris le dessus dans sa tête pour l’assassiner ». Le contexte médical et judiciaire tel que rapporté par la famille et les médias a été au centre des premiers éléments rendus publics après le décès.

Un album-hommage porté par la douleur

Un an après le drame, Lio a choisi de finaliser et de publier Geoid Party In The Sky, présenté comme un disque entièrement dédié à Diego. La chanteuse a expliqué à Augustin Trapenard, lors d’une interview sur RTL, avoir mené ce projet comme « un travail de gestation » qu’elle devait mener à son terme. Elle a décrit la naissance de l’album comme « le seul accouchement difficile » qu’elle ait eu, soulignant l’intensité émotionnelle de ce processus créatif.

La pochette du disque reprend une constellation dessinée par Diego lorsqu’il était plus jeune ; Lio a indiqué que le mot Geoid est une anagramme du prénom de son fils. Elle a écrit une chanson pour lui et a voulu que l’ensemble de l’album « invoque » la présence de son enfant sans le « convoquer », selon ses propres mots. Cette distinction, a-t-elle précisé, correspond à la manière dont elle porte son deuil à travers la création.

S’agissant de la personnalité de Diego, Lio a tenu à mettre en avant son humour et sa manière de recadrer les choses. « Il a un humour incroyable. Je l’ai fait pour que ça resplendisse aussi », a-t-elle déclaré, expliquant que certains éléments visuels et sonores du disque renvoient à des souvenirs personnels et à des traits de caractère de son fils.

