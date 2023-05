L’inter Milan remporte la Coupe d’Italie 2023

-Publicité-

Dans une finale renversante ce mercredi soir, l’Inter Milan a battu la Fiorentina (2-1) et remporte la Coupe d’Italie. Les Milanais s’offrent leur premier trophée de la saison, en attendant peut-être un sacre en Ligue des champions.

C’était jour de finale ce mercredi soir en Italie. En effet, l’Inter Milan et la Fiorentina croisaient les crampons pour décrocher le trophée de la Coupe locale. Dans un match plaisant, ce sont les Nerazzurri qui se sont montrés les plus forts. Les coéquipiers de Romelu Lukaku, mal embarqués dans la rencontre, ont su trouver les ressources pour renverser leur adversaire et s’offrir leur premier titre de la saison.

C’est pourtant la Viola qui débutait parfaitement la rencontre, avec l’ouverture rapide du score après 3 minutes de jeu. Une réalisation de Nicolás González qui lançait idéalement les siens (1-0, 3e). Cueilli à froid, l’Inter, ne perdait pas son calme et prenait son temps pour revenir dans la partie. Après avoir pris le contrôle total du jeu, les joueurs Milanais ont finalement réussi à égaliser grâce à un but de Lautaro Martinez (1-1, 29e), qui ramenait son équipe dans le jeu. L’Argentin, toujours aussi décisif, a même donné l’avantage à son équipe quelques minutes plus tard avec un superbe but (2-1, 37e).

- Publicité-

Au retour des vestiaires, les protégés de Simone Inzaghi se contentaient de gérer leur avance et attendaient le coup de sifflet final pour exulter. L’inter Milan remporte donc la Coppa Italia 2023 et peut se projeter sur la finale de la Ligue des champions. Les coéquipiers de Lautrao Martinez affronteront Manchester City le 10 juin prochain pour tenter de monter sur le toit de l’Europe.

Articles similaires