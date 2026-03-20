L’image d’Eric Antoine détournée dans une arnaque de 16 500 €

Un retraité de la commune de Mer, dans le Loir-et-Cher, a été victime en décembre 2025 d’une arnaque numérique sophistiquée : une vidéo truquée mettant en scène Éric Antoine a été diffusée sur son écran via son boîtier IPTV, le poussant à transférer 16 500 euros à des escrocs qui se présentaient comme des conseillers financiers, selon le quotidien La Nouvelle République.

Ce soir-là, l’homme, utilisateur d’un service IPTV permettant d’accéder à de nombreuses chaînes à bas coût, a vu apparaître sur son téléviseur une séquence où le visage et la voix de l’animateur semblaient s’adresser directement aux téléspectateurs. Convaincu de l’authenticité de l’intervention, il a contacté le numéro affiché à l’écran et engagé un dialogue avec des interlocuteurs se présentant comme des professionnels du placement.

La séquence, identifiée par la victime et les médias locaux comme un faux, comportait un discours promotionnel vantant des gains rapides via des investissements dans l’or et le pétrole, ainsi que la présentation d’un chèque à l’écran pour crédibiliser l’offre. Les enquêteurs et les journalistes évoquent l’usage probable de technologies de type deepfake pour la fabrication de la vidéo.

Procédure d’escroquerie et mécanisme technique

Après l’appel initial, la victime a été mise en contact avec une femme affirmant être conseillère financière. Celle-ci l’a invité à installer une application sur son smartphone, étape qui s’est révélée déterminante : le logiciel a permis aux malfaiteurs de prendre le contrôle à distance de son appareil, selon le récit de la victime rapporté par La Nouvelle République.

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Les interlocuteurs ont ensuite multiplié les contacts téléphoniques et instauré un climat de confiance, incitant la victime à effectuer plusieurs virements et dépôts successifs. Sous la pression et convaincu de la rentabilité promise, le retraité a transmis au total 16 500 euros. Il n’a partagé ni l’information ni ses craintes avec son entourage, espérant récupérer des gains qui ne sont jamais intervenus.

Ce n’est que quelques semaines plus tard, face à l’absence de retour sur investissement, que l’homme a compris avoir été dupé. Il a alors déposé plainte auprès des services compétents, relate La Nouvelle République.

L’affaire illustre deux risques distincts liés à ce type d’escroquerie : d’une part la diffusion de contenus manipulés — imitation d’un visage et d’une voix publiques pour légitimer une proposition frauduleuse — et d’autre part la compromission d’appareils via l’installation d’applications malveillantes, permettant aux fraudeurs de piloter des smartphones et d’accéder à des comptes financiers.

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