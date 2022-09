Lil Wayne met en vente son manoir de Miami Beach à plus de 20 milliards de F CFA (images)

Le rappeur américain Lil Wayne a décidé de vendre son somptueux manoir situé à Miami Beach, qu’il avait acquis à 17 millions de dollars en 2018.

Selon un rapport rendu public par The Real Deal ce mardi 27 septembre, le rappeur vendeur de platine a mis en vente la maison de sept chambres, neuf salles de bains et deux demi-bains au 6480 Allison Road pour une somme 29,5 millions de dollars, soit 20 216 819 050,0 de F CFA, environ 75% de plus que ce qu’il a payé il y a quatre ans.

Construite par le promoteur Laurent Harrari en 2017, la vaste propriété située dans la ville insulaire du sud de la Floride, comprend un immeuble de plus de 10 632 mètre carré, un terrain de plus d’un demi-acre sur l’île Allison, 110 mètre de façade sur l’eau, une piscine, une salle de cinéma, une cave à vin et des plafonds de 22 mètre.

Ce n’est pas la première fois que Lil Wayne fait un business dans le secteur de l’immobilier. En 2017, le rappeur avait vendu sa maison sur l’île voisine de La Gorce à 10 millions de dollars, soit environ 1,7 million de dollars de plus que son prix d’achat. La propriété comprenait un skate park sur le toit et un lagon aux requins.

L’année dernière, Le rappeur qui a célébré ses 40 ans ce week-end a investi 15,4 millions de dollars dans un somptueux domaine à Hidden Hills, en Californie, et devient ainsi le voisin de plusieurs célébrités qui résident dans cette zone dont notamment Kanye West, The Weeknd, Kylie Jenner et bien d’autres.