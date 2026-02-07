Ligue Pro 1 J20 : ES Sahel face à l’US Monastirienne pour le derby du Sahel

La 20e journée de la Ligue Pro 1 tunisienne met sous les projecteurs le traditionnel derby du Sahel opposant l’Étoile Sportive du Sahel à l’US Monastir. Ce choc régional, très attendu par les supporters des deux camps, se jouera samedi 7 février 2026 avec un départ de la partie fixé à 13h00 GMT.

Du côté de l’Étoile, l’heure est à la remise en question. Le club de Sousse traverse une passe difficile ponctuée par des résultats décevants qui l’ont plongé dans le ventre mou du classement. Occupant la huitième place avec 24 points avant cette rencontre, l’ESS cherche avant tout à se rassurer et à stopper la série négative ; une victoire face au voisin serait synonyme d’apaisement et permettrait de regagner un peu de confiance.

L’US Monastir, elle, aborde le rendez-vous avec d’autres perspectives. Cinquième au classement avec 33 points, la formation monastirienne nourrit des ambitions élevées et vise clairement les premières places. L’emporter dans ce derby constituerait une démonstration de force, confirmerait la solidité affichée cette saison et enverrait un message aux prétendants au podium.

Un contexte et des enjeux qui promettent de l’intensité

Au-delà des positions au classement, ce derby est réputé pour sa rivalité historique et l’atmosphère très chaude créée par les supporters. Attentes, engouement local et fierté régionale devraient nourrir une confrontation âpre, où l’engagement physique et la détermination prendront souvent le pas sur le spectacle technique.