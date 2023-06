Ligue Europa: Séville s’offre le titre face à la Roma, Mourinho tacle l’arbitrage

Dans une rencontre interminable, le FC Séville a battu la Roma, aux tirs au but (1-1, 4-1), pour s’offrir un nouveau titre en Ligue Europa. Entraîneur de l’équipe perdante, José Mourinho a dézingué l’arbitrage à la fin de la rencontre.

La Ligue Europa édition 2022-2023 a livré son verdict mercredi soir, avec la finale qui a opposé le FC Séville à la Roma. Au terme d’une rencontre fermée, ce sont les Espagnols qui ont décroché un nouveau sacre en C3, s’imposant aux tirs au but (4-1), après le match nul entre les deux équipes (1-1) au bout du temps réglementaire et de la prolongation. Auteur d’un bon début de match, l’AS Rome avait pourtant ouvert le score en premier.

Paulo Dybala trompait le portier adverse d’une frappe croisée, se logeant dans le petit filet gauche sévillan (1-0, 35e). Les Romains avaient fait le plus dur, mais vont voir leur adversaire revenir à hauteur en seconde période. Lucas Ocampos provoquait le contre-son-camp de Mancini (1-1, 55e). Le score n’évoluera plus avant la fin des 90 min réglementaire et des 2×15 min de la prolongation. Le FC Séville se montrait donc plus adroit lors de la séance fatidique des tirs au but, pour s’offrir son septième titre dans la compétition.

Mourinho accuse l’arbitrage

Évidemment, après le coup de sifflet de la rencontre, les deux entraîneurs avaient des discours différents. Si l’entraîneur de Séville José Luis Mendilibar, était très heureux et satisfait du parcours de son équipe, qui disputera la Ligue des champions la saison prochaine, son homologue de la Roma, José Mourinho était très en colère. Celui qui a perdu sa première finale européenne en carrière n’a pas été tendre avec l’arbitrage.

«J’avais dit qu’on sortirait gagnants ou morts. On est morts, morts de tout, de fatigue. Un résultat injuste avec des épisodes contre nous. L’arbitre semblait espagnol, des jaunes de partout. Lamela devait être expulsé (…) Vu que Monsieur Taylor est un grand arbitre, j’espère qu’il n’arbitrera qu’en C1 et plus en C3, comme ça il fera des m… comme ce soir uniquement en C1». Plus tard, le Special One s’est attaqué à l’arbitre sur le parking. La Gazzetta dello Sport rapporte qu’il lui aurait lâché : «tu es une p… de honte, tu es une p… de honte !». Puis il lui aurait dit : «va te faire f… ». Des propos qui pourraient coûter cher au portugais.

