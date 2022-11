Ligue Europa: « on va jouer contre une institution du football », Nantes réagit au duel contre la Juventus

Nantes a hérité de la Juventus en seizième de finale de la Ligue Europa, à l’issue du tirage effectué ce lundi en Suisse. Le directeur général délégué des Canaris, Franck Kita, a livré ses premières impressions sur ce duel à venir, au micro de RMC Sport.

Troisièmes de leur groupe de C1 derrière Benfica et le PSG, la Juventus va affronter Nantes en seizième de finale de la Ligue Europa. Une confrontation qui semble déséquilibrée sur le papier, mais les Canaris sont impatients d’affronter la Vieille Dame. A l’issue du tirage, effectué ce lundi matin à Nyon en Suisse, le directeur général délégué des Canaris, Franck Kita, s’est exprimé sur ce duel à venir contre l’une des meilleures équipes de l’histoire du football européen.

MATCH à SUIVRE La Liga 2022-2023 Journée 13 Rayo Vallecano - : - Real Madrid Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 14 VfL Wolfsburg - : - Borussia Dortmund Serie A 2022-2023 Journée 14 Napoli - : - Empoli Serie A 2022-2023 Journée 14 Spezia - : - Udinese La Liga 2022-2023 Journée 14 Elche - : - GIR La Liga 2022-2023 Journée 14 Athletic Club - : - VAL Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 14 Bayern Munich - : - WER Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 14 VfL BOCHUM - : - Borussia Monchengladbach Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 14 VfB Stuttgart - : - Hertha Berlin La Liga 2022-2023 Journée 14 Osasuna - : - Barcelona Serie A 2022-2023 Journée 14 CRE - : - AC Milan Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 14 FC Koln - : - Bayer Leverkusen Serie A 2022-2023 Journée 14 LEC - : - Atalanta Serie A 2022-2023 Journée 14 Sassuolo - : - AS Roma La Liga 2022-2023 Journée 14 ALM - : - Getafe La Liga 2022-2023 Journée 14 Sevilla - : - Real Sociedad La Liga 2022-2023 Journée 14 Espanyol - : - Villarreal Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 14 Union Berlin - : - FC Augsburg Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 14 Eintracht Frankfurt - : - 1899 Hoffenheim Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 14 SCH - : - FSV Mainz 05 < >

« On voulait avoir du lourd, on a du lourd« , a d’abord déclaré Kita au micro de RMC Sport, avant de poursuivre. « On va jouer contre une institution du football. Rappelez-vous pour les plus jeunes, en 1996, les demi-finales de la Ligue des champions. 3-2 au match aller pour Nantes, 0-2 pour la Juve au retour. Est-ce que l’on peut parler de revanche ? Je ne sais pas. Toujours est-il que cela va être un très beau match et on est très excités à l’idée d’être au mois de février (…) On ne pouvait pas rêver mieux.«

Le FC Nantes va se déplacer en Italie le 16 février 2023 pour le match aller, avant d’accueillir la Juventus le 23 février pour la manche retour, dans un stade de la Beaujoire qu’on imagine en fusion. Malgré la classe d’écart entre les deux équipes, les Canaris auront leur chance à jouer, face aux protégés de Massimiliano Allegri qui peinent à convaincre depuis le début de la saison.