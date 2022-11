Ligue Europa: Manchester United bat la Real Sociedad, Ronaldo décisif

Manchester United s’est imposé (0-1) contre la Real Sociedad, à l’occasion de la sixième journée de groupes de la Ligue Europa. Un succès insuffisant, puisque les Reds Devils terminent deuxième de la poule E.

Manchester United se déplaçait ce jeudi soir sur la pelouse de la Real Sociedad, pour le compte de la sixième et dernière journée de la Ligue Europa. Deuxième au coup d’envoi de la rencontre, les Reds Devils avaient besoin de remporter le match par deux buts d’écart pour terminer premier du groupe E et éviter ainsi les barrages. Malheureusement pour eux, les Mancuniens sont sortis vainqueurs de ce duel sur la plus petite des marges (1-0).

L’unique but de la rencontre a été inscrit par Garnacho sur une passe décisive de Cristiano Ronaldo. Le club anglais laisse donc la première place du groupe E aux Basques et joueront les 16es de finale. Les protégés d’Erik Ten Hag pourraient d’ailleurs tomber sur le FC Barcelone lors du prochain tour. Dans l’autre rencontre de cette poule, le Sheriff Tiraspol s’est imposé, à domicile, contre l’Omonia Nicosie (1-0) et est reversé en Ligue Europa Conférence. Akanbi a offert le succès aux siens à la 87è minute.

Dans les autres matchs de la première partie de soirée, Nantes a battu l’Olympiakos (2-0) et s’offre les barrages. Dans le même temps, Karabag et Fribourg se sont neutralisés (1-1). Dans le groupe H, Monaco a balayé, sur le Rocher, l’Etoile Rouge de Belgrade (4-1). Les Monégasques joueront également les seizièmes de finale. Dans cette même poule, Ferencvaros a perdu sur la pelouse de Trabzonspor (1-0) mais finit tout de même leader.

Les résultats des matchs de la première partie de soirée

Groupe G :

Olympiakos 0 – 2 Nantes : Mohamed (79e), Blas (90e)

Karabag 1 – 1 Fribourg : Kwabena (90e+1) ; Petersen (sp 25e)

Groupe H :

Monaco 4 – 1 Etoile Rouge de Belgrad : Volland (5e, 27e, 87e), Rodic (csc 50e) ; Kanga (sp 54e)

Trabzonspor 1 – 0 Ferencvaros : Bakasetas (7e)

Groupe E :

Sheriff Tiraspol 1 – 0 Omonia Nicosie : Akanbi (87e)

Real Sociedad 0 – 1 Manchester United : Garnacho (17e)

Groupe F :

Feyenoord 1 – 0 Lazio : Gimenez (64e)

Midtjylland 2 – 0 Sturm Graz : Dreyer (15e, 72e)