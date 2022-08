Ligue Europa: Man United, Arsenal, Roma, le tirage complet des groupes

L’UEFA a effectué ce vendredi, à Istanbul en Turquie, le tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue Europa. Plusieurs rencontres intéressantes sont au programme, avec notamment un alléchant Arsenal-PSV Eindhoven dans la poule A.

Au lendemain du tirage au sort de la Ligue des Champions, les officiels de l’UEFA se sont à nouveau réunis à Istanbul ce vendredi, pour déterminer les groupes de la Ligue Europa. Auteur d’un très bon début de saison en Premier League, avec 3 victoires en trois journées, Arsenal est évidemment favori pour cette édition de la C3. Les Gunners tombent dans le groupe A en compagnie du PSV Eindhoven, un sacré adversaire pour les Londoniens. Ces deux clubs historiques d’Europe seront accompagnés par Bodø/Glimt et le FC Zurich.

L’autre club anglais qui participe à cette Europa League, Manchester United, se retrouve dans la poule E. Privés de Ligue des Champions, à cause de leur 6è place en championnat la saison dernière, les Red Devils devront tenter d’aller au bout de la C3 pour se redonner de la confiance. Mais pour cela, il faudra d’abord sortir d’un groupe composé de la Real Sociedad, du Sheriff Tiraspol et de l’Omonoia. Rien d’insurmontable pour les Mancuniens.

Vainqueur de la Ligue Europa Conférence, la dernière création de l’UEFA, l’AS Roma sera également à suivre. Avec un recrutement ambitieux, sublimé par l’arrivée de Paulo Dybala, les Romains veulent retrouver la première place en Italie et en Europe. Le club de la louve est logé dans le groupe C, avec Ludogorets, le Betis Séville et HJK Helsinki. La phase de groupes de la nouvelle édition de la Ligue Europa sera lancé le jeudi 8 septembre prochain

Le tirage complet

Groupe A : Arsenal, PSV Eindhoven, Bodø/Glimt, FC Zurich.

Groupe B : Dynamo Kiev, Rennes, Fenerbahçe, AEK Larnaca.

Groupe C : AS Roma, Ludogorets, Betis Séville, HJK Helsinki.

Groupe D : Braga, Malmö, Union Berlin, Union Saint-Gilloise.

Groupe E : Manchester United, Real Sociedad, Sheriff Tiraspol, Omonoia.

Groupe F : Lazio, Feyenoord, FC Midtjylland, Sturm Graz.

Groupe G : Olympiakos, Qarabağ, Fribourg, FC Nantes.

Groupe H : Étoile rouge de Belgrade, AS Monaco, Ferencváros, Trabzonspor.

Les différents groupes de la Ligue Europa 2022-2023 ! 💥



Quel est le groupe de la mort selon vous ? 🤔#UEL #UELdraw pic.twitter.com/87uAyUsfSo — Foot Mercato (@footmercato) August 26, 2022