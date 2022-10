Ligue Europa: les compos officielles de Arsenal-PSV

Arsenal reçoit le PSV Eindhoven ce jeudi, pour le compte du match en retard de la deuxième journée de la Ligue Europa. Découvrez les compos officielles des deux équipes.

Initialement prévu pour septembre dernier, et reporté à cause du décès de la Reine Elizabeth II, le match de la deuxième journée du groupe A de la Ligue Europa entre Arsenal et le PSV Eindhoven, se déroulera ce jeudi (18, GMT+1) à l’Émirats Stadium. Le vainqueur de cette rencontre prendra le lead de cette poule. En effet, avant le coup d’envoi de ce duel, les Gunners (9 pts) sont premiers, avec deux points d’avance sur leur adversaire du jour (7 pts).

Pour ce choc, Mikel Arteta a fait un peu tourner, avec Turner qui remplace Ramsdale dans le but. Holding intègre la défense centrale avec Gabriel alors que Lokonga prend place au milieu. Devant, Nketiah et Fabio Vieira sont alignés avec Saka et Gabriel Jesus. En face, Ruud Van Nistelrooy renouvelle sa confiance à Xavi Simons, auteur de dix buts déjà cette saison.

Les compos officielles

Arsenal : Turner – Tomiyasu, Holding, Gabriel, Tierney – Lokonga, Xhaka – Saka, Fabio Vieira, Nketiah – Gabriel Jesus.

PSV : Benitez – Mwene, Ramalho, Obispo, Max – Sangaré, Gutierrez – Simons, Veerman, Gakpo – Til