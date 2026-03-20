Ligue Europa: le tableau des quarts de finale

La phase à élimination directe entre dans le vif du sujet. Après les matches retour disputés jeudi, les huit équipes qualifiées pour les quarts de finale de la Ligue Europa sont désormais connues. Parmi les résultats marquants, Aston Villa a parfaitement maîtrisé son sujet face à LOSC Lille, s’imposant 2-0 à Villa Park pour valider sa qualification avec autorité.