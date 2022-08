Ligue Europa Conference: le tirage complet de la phase de groupes

Après la Ligue des champions et la Ligue Europa, l’UEFA a effectué, ce vendredi, le tirage au sort de la phase de poules de la Ligue Europa Conférence. Découvrez la composition des différents groupes.

Depuis la saison dernière, l’UEFA a lancé sa nouvelle compétition, la Ligue Europa Conférence, pour permettre à plus de clubs européens de s’affronter sur la scène continentale. Après avoir procédé au tirage au sort de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa, l’instance européenne de football s’est réuni ce vendredi pour déterminer la composition des différents groupes de la C4.

Le grand favori de l’épreuve, Villarreal, est tombé dans le groupe C. Les Espagnols affronteront Beer Sheva, l’Austria Vienne et Lech Poznan pour tenter de décrocher la première place de la poule et faire honneur à leur statut. L’autre équipe à suivre dans ce tournoi est l’écurie anglaise de West Ham. Demi-finalistes, de la dernière édition de la Ligue Europa, les Hammers devraient se sortir assez facilement du groupe B, composé du FCSB, d’Anderlecht, et de Silkeborg.

À noter que la phase de groupes de la Ligue Europa Conférence 2022-2023 se disputera du jeudi 8 septembre 2022 au jeudi 3 novembre 2022 tandis que la phase à élimination directe se déroulera du jeudi 16 février 2023 au jeudi 18 mai 2023. Quant à la finale, elle est prévue le 7 juin 2023 à l’Eden Arena de Prague (République Tchèque).

Le tirage complet

Groupe A : Basaksehir, Fiorentina, Hearts, RFS

Groupe B : West Ham, FCSB, Anderlecht, Silkeborg

Groupe C : Villarreal, Beer Sheva, Austria Vienne, Lech Poznan

Groupe D : Partizan Belgrade, Cologne, Nice, Slovacko

Groupe E : Alkmaar, Apollon, Vaduz, Dnipro-1

Groupe F : La Gantoise, Molde, Shamrock Rovers, Djurgardens

Groupe G : Slavia Prague, Cluj, Sivasspor, Ballkani

Groupe H : Bâle, Slovan Bratislava, Zalgiris, Puynik

🇪🇺 Le tirage complet des poules de Conference League. pic.twitter.com/sxJKfliPXC — RMC Sport (@RMCsport) August 26, 2022