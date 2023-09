Ligue Europa: avec Liverpool, la Roma et l’OM, la composition complète des groupes

Au lendemain de celui de la Ligue des champions, l’UEFA a procédé ce vendredi au tirage au sort des groupes et de la Ligue Europa. De belles affiches seront au rendez-vous.

Cette année encore 32 équipes tenteront de remporter le trophée de la C3, dont le dernier vainqueur et tenant du titre est le FC Séville. Favoris pour le sacre final cette année, Liverpool est tombé dans le groupe E, en compagnie de LASK, de l’Union Gantoise et de Toulouse. L’autre cador de cette phase de poules sera la Roma. Le club italien a hérité du groupe G, avec le Slavia Prague, le Sheriff Tiraspol et la Servette.

De son côté, L’Olympique de Marseille aura fort à faire puisqu’il devra batailler avec l’Ajax Amsterdam, Brighton et l’AEK Athènes, certainement le groupe de la mort. A souligner la poule F, qui est plutôt homogène avec Villarreal, le Stade Rennais, le Maccabi Haifa et le Panathinaïkos. La première journée des matchs est prévue pour le 21 septembre, suivie des autres journées le 5 octobre, le 26 octobre, le 9 novembre, le 30 novembre et le 14 décembre.

Pour rappel, les équipes qui terminent en première position de leur groupe se qualifient directement pour les huitièmes de finale. Les équipes classées deuxièmes joueront les barrages de la phase à élimination directe. Les équipes qui se classent troisièmes participeront aux barrages de la Ligue Europa Conférence.

Le tirage complet

The 2023/24 group stage is set ✅#UELdraw pic.twitter.com/rKmamwpJyf — UEFA Europa League (@EuropaLeague) September 1, 2023

