Ligue Europa: attaqué par un supporter en plein match, le gardien de Séville réplique (vidéo)

Le gardien de but de Séville, Marko Dmitrovic, a été impliqué dans une altercation avec un supporter lors de leur match retour contre le PSV Eindhoven jeudi 23 février.

Le match de barrage retour de la Ligue Europa entre le PSV Eindhoven et le Séville FC a vu les Espagnols se qualifier pour le tour suivant sur l’ensemble des deux matchs, alors que les Néerlandais ont perdu le match aller 3-0. Dans les derniers instants du match, les locaux ont tout tenté pour marquer un but décisif et forcer la séance des tirs au but.

Cependant, un individu est parvenu à pénétrer sur le terrain du stade Philips Stadion d’Eindhoven. Sur les images de la rencontre, on peut voir clairement cet intrus considéré comme un supporter du PSV s’en prendre au gardien de but du Séville FC, Marko Dmitrovic, avant de tenter de le frapper au visage. Très vite, le portier serbe a répliqué en le maitrisant.

En effet, Dmitrovic a réussi à clouer son agresseur au sol avant que plusieurs joueurs des deux côtés ne se précipitent pour aider le gardien de but. « Il est venu et m’a poussé par derrière. Je n’ai jamais rien vu de tel. Il était probablement en colère à cause du score. Il a essayé de me frapper, et j’ai réussi à l’attraper et à attendre que la sécurité arrive« , a déclaré le gardien de but aux journalistes à la fin de l’incident.

« Ce n’est jamais agréable de voir ça dans le football, ça ne devrait pas arriver, et à partir de maintenant, j’espère que ces choses-là seront bien punies« , a poursuivi le gardien. A noter que pour le moment, ni le club, ni l’UEFA n’ont encore fait une déclaration à propos de cet incident.

Tomó la peor decisión… Un hincha de PSV ingresó a la cancha, A PEGARLE A MARKO DMITROVIC, arquero de Sevilla. No sabía donde se estaba metiendo 😬…



