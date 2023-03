Ligue Europa: Arsenal out, les 8 clubs qualifiés pour les quarts de finale

Les huitièmes de finale de la Ligue Europa se sont achevés ce jeudi. Après des matchs disputés, huit équipes ont réussi à tirer leur épingle du jeu pour le tour suivant.

Au début de cette campagne de la Ligue Europa, tous les observateurs du football se sont accordés pour dire qu’Arsenal était le favori ultime pour le titre en fin de saison. Et le parcours exceptionnel des Gunners en championnat jusqu’ici n’a fait que confirmer cette idée. Sauf que le club de Londres ne soulève pas le trophée de la C3 cette année. Les poulains du coach Mikel Arteta ont été sorties en huitièmes de finale de la compétition ce jeudi soir par le Sporting.

Après le nul 2-2 entre les deux équipes au match aller, la rencontre retour s’est soldée par un autre résultat nul (1-1). Et les deux formations ont dû se départager aux tirs et la séance a tourné à l’avantage des Portugais (5 tab à 3). En revanche, l’autre club anglais engagé à cette étape du tournoi a pu se hisser en quarts. En effet, Manchester United a confirmé sa victoire acquise à l’aller contre le Real Bétis (score cumulé 5-1). Les cadors italiens, la Juventus et la Roma, décrochent également leurs billets pour la deuxième phase à élimination directe de la Ligue Europa.

Les autres équipes qualifiées sont le Feyenoord, qui a explosé le Shakhtar Donetsk (7-1) ce jeudi soir, le FC Séville, malgré sa courte défaite (0-1) contre Fenerbahçe au retour, le Bayer Leverkusen qui s’est tranquillement défait de Ferencvaros (2-0) lors de la manche retour, et l’Union Saint-Gilloise qui a disposé de son homologue berlinoise (3-0). Le tirage au sort des quarts de finale de la compétition aura lieu ce jeudi à partir de 12h (GMT+1).

Les 8 équipes qualifiées

Manchester United

Juventus

Feyenoord

Séville FC

Bayer Leverkusen

AS Roma

Union Saint-Gilloise

Sporting