Ligue Europa 2026-2027 : Marseille, Lyon et Rennes connaissent leurs huit adversaires

Le tirage de la phase de ligue de la Ligue Europa 2026-2027, effectué vendredi 28 août à Monaco, a fixé les huit adversaires de Marseille, Lyon et Rennes, les trois clubs français engagés dans une compétition dont la première journée est prévue les 16 et 17 septembre.

Le format reste celui d’une phase de ligue à 36 clubs. Chaque équipe disputera huit matches, quatre à domicile et quatre à l’extérieur, contre deux adversaires issus de chacun des quatre chapeaux, avant une dernière journée programmée le 28 janvier 2027.

Marseille croisera l’Olympiacos, le Bayer Leverkusen, Anderlecht, le Celtic, le Celta Vigo, Sturm Graz, le Levski Sofia et Beşiktaş, avec plusieurs affiches relevées dès cette première séquence européenne.

Lyon a hérité du Bayer Leverkusen, de la Real Sociedad, de l’Union Saint-Gilloise, d’Anderlecht, de Crystal Palace, de Jagiellonia, de Lillestrøm et de Hoffenheim.

Rennes devra pour sa part se mesurer à l’Olympiacos, à la Juventus, au Dinamo Zagreb, au Sparta Prague, à l’Omonia, à Sturm Graz, à l’OFI Crète et au NEC Nimègue.

La finale est programmée le 26 mai 2027 à Francfort. L’UEFA doit encore communiquer le calendrier détaillé, avec les dates et les heures de chaque rencontre, au plus tard le dimanche 30 août 2026.