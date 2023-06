Ligue des Nations: la réaction de Carvajal après la victoire de l’Espagne

Ce dimanche, l’Espagne a remporté la Ligue des nations en s’imposant contre la Croatie en finale (0-0, 5-4). Auteur du tir décisif, Carvajal s’est exprimé après la rencontre.

Ce dimanche, lors de la finale de la Ligue des Nations, l’Espagne et la Croatie se sont affrontées dans un match palpitant qui s’est finalement conclu par une séance de tirs au but. Et c’est Dani Carvajal, le défenseur du Real Madrid, qui a inscrit le tir décisif pour permettre à l’Espagne de remporter le titre (0-0, 5 t.a.b 4). Et le latéral droit a fait les choses en grand, puisqu’il a inscrit une panenka magnifique et osée pour le dernier tir du match. Après la rencontre, le joueur madrilène a laissé exploser sa joie.

«Très heureux. Pour nous, aujourd’hui était une opportunité unique. Nous méritions de gagner. On était confiants. Nous l’avons entraîné avec l’entraîneur et ça s’est bien passé. J’étais très clair qu’il allait être le sixième à tirer. Je voulais le lancer comme Panenka et ça s’est bien passé. Je le lui dédie à toute ma famille. Aujourd’hui, c’était ma première finale que je n’ai pas commencée en tant que titulaire et j’ai essayé de haranguer mes coéquipiers avec un discours qui m’a même ému.», a-t-il déclaré dans des propos rapportés par Footmercato.

- Publicité-

Le joueur du Real Madrid conclut donc sa saison de la plus belle des manières. Après un exercice mitigé en club, avec un seul titre glané en Coupe du Roi, Carvajal peut célébrer ce trophée de la Ligue des nations avec l’Espagne. Un bel accomplissement pour lui, pour ses coéquipiers, mais également pour le sélectionneur Luis de la Fuente, nommé à la tête de la Roja en décembre dernier.

Articles similaires