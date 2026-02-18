Ligue des champions: Vinicius s’offre un record de Kaka

Buteur décisif face à Benfica, l’ailier du Real Madrid, Vinicius Junior, est devenu le deuxième meilleur réalisateur brésilien de l’histoire en Ligue des champions.

Vinicius Junior continue d’écrire sa légende sous le maillot du Real Madrid. Mardi soir, sur la pelouse de Benfica, l’international brésilien a inscrit l’unique but du huitième de finale aller de Ligue des champions, offrant un succès précieux (1-0) aux Merengue avant le retour en Espagne.

Mais au-delà de l’avantage sportif, cette réalisation a une portée symbolique. Selon les données d’OptaJose, Vinicius totalise désormais 31 buts en Ligue des champions. À 25 ans, il dépasse ainsi Kaká (30 réalisations) et devient le deuxième joueur brésilien le plus prolifique de l’histoire de la compétition.

Seul Neymar fait mieux avec 43 buts inscrits sous les couleurs du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain. Le podium des buteurs brésiliens en Ligue des champions :