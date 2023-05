Ligue des champions: Vinicius Jr égale un record de Cristiano Ronaldo

-Publicité-

En marquant face à Manchester City, mardi soir, Vinicius Jr s’est montré décisif en Ligue des champions lors de ses 11 dernières titularisations. Seule la légende Cristiano Ronaldo a fait aussi bien dans la compétition.

Vinicius Jr est l’attraction numéro un du football européen en ce moment. Le joueur a franchi un cap cette saison, et est devenu l’atout offensif majeur du Real Madrid. Ses dribbles, sa vitesse et son intelligence de jeu font de lui une arme de destruction massive. Titulaire ce mardi soir contre Manchester City, le jeune prodige brésilien a inscrit l’unique but du Real Madrid, lors du match nul (1-1). Une réalisation qui n’est pas anodine.

En effet, avec ce but contre City, Vinícius Júnior a été décisif lors de chacune de ses 11 dernières titularisations en Ligue des champions. Une performance exceptionnelle, qui comprend 8 buts et 5 passes décisives rien que cette saison. Il égale ainsi la plus longue série de ces 20 dernières saisons, réalisée par Cristiano Ronaldo entre juin 2017 et avril 2018, également avec le Real Madrid.

- Publicité-

De plus, Vini a été impliqué dans 22 buts en Ligue des Champions avec le Real Madrid depuis le début de la saison dernière (11 buts, 11 passes décisives). Seul son coéquipier et ballon d’Or Karim Benzema fait aussi bien sur la même période (19 buts, 3 passes décisives). Désormais, l’international brésilien s’est hissé au niveau des plus grands au sommet du football mondial. Il a même des arguments pour prétendre au Ballon d’Or cette année.

Articles similaires