Ligue des champions: Vinicius détrône Lionel Messi

Auteur d’une nouvelle passe décisive face au Bayern Munich, Vinícius Júnior devient le joueur le plus prolifique en passes en phase à élimination directe de Ligue des champions devant Lionel Messi, sans toutefois éviter la sortie du Real Madrid.

Malgré l’élimination du Real Madrid face au Bayern Munich en quarts de finale de la Ligue des champions, Vinícius Júnior s’est offert une performance individuelle de premier plan. Lors du match retour, le Brésilien a délivré une passe décisive pour Kylian Mbappé, contribuant au troisième but madrilène dans une rencontre spectaculaire finalement perdue 4-3. Insuffisant toutefois pour éviter l’élimination des Merengues sur l’ensemble des deux matches (6-4). Cette offrande permet à Vinícius Jr de dépasser Lionel Messi au nombre de passes décisives en phase à élimination directe de la compétition. Le Brésilien totalise désormais 13 passes en 41 apparitions dans ces matches à haute intensité, contre 12 en 77 rencontres pour l’Argentin.

Un accomplissement notable, même si le Madrilène reste encore derrière Cristiano Ronaldo, référence ultime dans cet exercice avec 15 passes décisives en phase finale. À seulement 25 ans, Vinícius Júnior dispose encore d’une marge de progression importante. S’il maintient ce rythme, il pourrait à terme s’attaquer au record du Portugais, tout en continuant d’enrichir son palmarès déjà solide, avec notamment deux Ligues des champions remportées. Une performance individuelle de haut vol, qui contraste avec la désillusion collective du Real Madrid sur la scène européenne.



