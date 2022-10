Ligue des champions: Séville écrase Copenhague, Chelsea en huitième de finale

Chelsea a composté son ticket pour les huitièmes de finale après sa victoire de ce mardi face au RB Salzbourg (2-1) en 5è journée de Ligue des champions. En Andalousie, Séville a écrasé Copenhague (3-0) et se rapproche de la qualification.

La cinquième journée de la Ligue des champions s’ouvrait ce mardi avec deux rencontres disputées dans l’après-midi. Au Red Bull Arena, Chelsea a disposé de la RB Salzbourg. Les Blues se sont en effet imposés sur le score de 2-1. Bousculés par l’équipe autrichienne, les Londoniens ont réussi à prendre les trois points de la partie grâce à des buts de Mateo Kovacic et Kai Havertz.

MATCH à SUIVRE Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 5 Dinamo Zagreb - : - AC Milan Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 5 Benfica - : - Juventus Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 5 PAR - : - MAC Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 5 Borussia Dortmund - : - MAC Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 5 RB Leipzig - : - Real Madrid Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 5 Celtic - : - Shakhtar Donetsk Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 5 Club Brugge KV - : - FC Porto Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 5 Inter - : - PLZ Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 5 Eintracht Frankfurt - : - MAR Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 5 TOT - : - Sporting CP Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 5 Barcelona - : - Bayern Munich Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 5 Atletico Madrid - : - Bayer Leverkusen Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 5 Ajax - : - LIV Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 5 Napoli - : - Rangers Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 12 WER - : - Hertha Berlin La Liga 2022-2023 Journée 12 Mallorca - : - Espanyol Ligue 1 2022-2023 Regular Season Journée 13 LEN - : - TOU Premier League 2022-2023 Journée 14 LEI - : - MAC La Liga 2022-2023 Journée 12 ALM - : - Celta Vigo Serie A 2022-2023 Journée 12 Napoli - : - Sassuolo < >

Avec désormais dix points au compteur, Chelsea est assuré de disputer les huitièmes de finale. Les hommes de Graham Potter vont tenter de finir premiers de la poule E lors de la dernière journée face au Dinamo Zagreb.

Séville reste en vie

Dans l’autre rencontre de cette journée, le FC Séville a prolongé sa durée de vie dans le groupe G après sa victoire écrasante face à Copenhague. En réception du club danois en Andalousie, les Sévillans se sont imposés sur le score de 3-0. Longtemps tenus en échec, les Espagnols ont finalement remporter la partie grâce à des réalisations de Youssef En-Nesyri (61è), Isco (81è) et Gonzalo Montiel (92è).

Au classement du groupe G, Séville est troisième avec cinq points, derrière Dortmund (2è) et Manchester City (1er) qui s’affrontent dans l’autre match de cette poule. Les Rojiblancos joueront leur qualification au second tour face aux Cityzens, la semaine prochaine lors de la sixième et dernière journée.