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Ligue des champions: quatre derniers billets à saisir pour les quarts

Entre positions favorables et duels encore indécis, plusieurs cadors européens jouent leur qualification ce mercredi soir pour compléter le tableau des quarts de finale de la Ligue des champions.

Romaric DéguénonVoir tous ses articles
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Football
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Ligue des champions: quatre derniers billets à saisir pour les quarts
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Les quatre derniers billets pour les quarts de finale de la Ligue des champions seront attribués ce mercredi soir, au terme d’une série de rencontres encore riches en enjeux. Parmi les affiches, le Bayern Munich aborde son match retour avec une avance considérable après sa démonstration sur la pelouse de l’Atalanta (6-1). Les leaders de Bundesliga semblent en position idéale pour valider leur qualification, portés par un Harry Kane en grande forme.

Autre équipe bien engagée, l’Atlético de Madrid, large vainqueur de Tottenham Hotspur (5-2) à l’aller. Les Spurs tenteront néanmoins de renverser la situation dans leur antre du nord de Londres, même si la mission s’annonce délicate. Le suspense reste total entre le FC Barcelone et Newcastle United, accrochés (1-1) lors de la première manche à St James’ Park.

De son côté, Liverpool devra combler un retard d’un but face à Galatasaray. Les Reds comptent sur l’appui d’Anfield pour inverser la tendance face aux champions de Turquie. La veille, Arsenal, le Real Madrid, le Paris Saint-Germain et le Sporting CP ont déjà validé leur présence en quarts de finale, lançant ainsi la course vers le dernier carré.

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