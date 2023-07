Ligue des champions (Q): Ludogorets et Olivier Verdon accrochés au 2è tour aller

Le club bulgare de Ludogorets et son international béninois Olivier Verdon ont été tenus en échec par NK Olimpija Ljubljana (1-1) mercredi, au deuxième tour aller des préliminaires de la Ligue des champions 2023-2024.

La manche aller du second tour préliminaire de la Ligue des champions 2023-2024 se poursuivait mercredi avec une rencontre décisive entre Ludogorets et le NK Olimpija Ljubljana. Un match finalement soldé par un score de parité de 1 but partout. Hôtes de l’équipe slovène, les Bulgares, sans l’international béninois, Olivier Verdon, laissé sur le banc, ont tout tenté sans jamais parvenir à arracher la victoire.

Dans une semaine, le Guépard et ses coéquipières iront en Slovénie pour tenter d’accrocher la qualification pour le tour suivant. Il faut rappeler que lors du premier tour, les champions de Bulgarie avaient renversé l’équipe kosovar de FC Ballkani (0-2, 4-0).

