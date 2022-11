Ligue des champions: Mbappé, Haaland, Salah, le classement des buteurs après les phases de groupe

Découvrez le classement actualisé des buteurs de la Ligue des champions, à l’issue de la sixième et dernière journée des phases de groupe.

La sixième journée des phases de groupe de la Ligue des champions s’est achevée ce mercredi avec les dernières rencontres disputées. Au total, 16 matchs ont eu lieu à travers les pelouses européennes. Des duels qui ont permis de trouver les deux derniers qualifiés pour les huitièmes de finale.

MATCH à SUIVRE Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 6 Real Madrid - : - Celtic Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 6 Shakhtar Donetsk - : - RB Leipzig Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 6 MAC - : - Benfica Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 6 Juventus - : - PAR Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 6 COP - : - Borussia Dortmund Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 6 MAC - : - Sevilla Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 6 AC Milan - : - Red Bull Salzburg Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 6 CHE - : - Dinamo Zagreb Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 13 Borussia Monchengladbach - : - VfB Stuttgart Serie A 2022-2023 Journée 13 Udinese - : - LEC La Liga 2022-2023 Journée 13 GIR - : - Athletic Club Ligue 1 2022-2023 Regular Season Journée 14 TRO - : - AUX La Liga 2022-2023 Journée 13 Getafe - : - Cadiz Serie A 2022-2023 Journée 13 Empoli - : - Sassuolo Serie A 2022-2023 Journée 13 Salernitana - : - CRE Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 13 Hertha Berlin - : - Bayern Munich Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 13 FC Augsburg - : - Eintracht Frankfurt Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 13 1899 Hoffenheim - : - RB Leipzig Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 13 FSV Mainz 05 - : - VfL Wolfsburg Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 13 Borussia Dortmund - : - VfL BOCHUM < >

Mais également le classement général au terme des phases de poule. Et d’après le dernier pointage, le fauteuil est toujours gardé par Kylian Mbappé et Mohamed Salah Buteur ce soir contre la Juve, l’attaquant du PSG rejoint en tête du classement le Pharaon égyptien qui a marqué son septième but dans cette C1 contre Naples (2-0), mardi.

A la deuxième place dans le tableau, on retrouve Erling Håland (Manchester City), Mehdi Taremi (Porto) et Robert Lewandowski (FC Barcelone) avec 5 buts. Le Cyborg norvégien aurait pu se détacher de ses concurrents, mais l’ancien de Dortmund connait un coup d’arrêt depuis son match contre Dortmund (0-0), il y une semaine, victime d’une blessure ligamentaire. De son côté, le géant polonais ne pourra plus augmenter son total dans ce tournoi, le Barça étant éliminé et reversé en Europa League.

Avec son doublé contre Salzbourg, Olivier Giroud (Milan AC) a désormais marqué 4 buts en C1 cette saison, comme Lionel Messi (Paris SG), Jude Bellingham (Dortmund) ou encore Vinicius Junior (Real Madrid).

Le top 20: