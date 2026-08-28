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Ligue des champions: l’UEFA durcit les règles sur les mains dans la surface

L’UEFA va modifier son règlement pour les prochaines saisons de ses compétitions européennes. Désormais, tout joueur touchant le ballon de la main dans sa surface après un dégagement de but pourra être sanctionné d’un penalty, quelle que soit son intention.

Romaric Déguénon
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Football
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Ligue des champions: l’UEFA durcit les règles sur les mains dans la surface
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L’UEFA a introduit une nouvelle disposition réglementaire qui s’appliquera lors des prochaines saisons de Ligue des champions, de Ligue Europa et de Ligue Europa Conférence. Désormais, les joueurs ne pourront plus toucher volontairement ou involontairement le ballon avec la main dans leur propre surface après un dégagement de but. Toute infraction de ce type pourra entraîner un penalty, indépendamment de l’intention du joueur au moment du geste.

Cette évolution du règlement a été présentée jeudi à Monaco par Roberto Rosetti, responsable de l’arbitrage de l’UEFA, en marge du tirage au sort de la phase de championnat de la Ligue des champions. L’instance européenne souhaite ainsi clarifier une situation susceptible de provoquer des interprétations différentes selon les rencontres. Les arbitres devront donc être particulièrement attentifs à ces phases de jeu dès l’entrée en vigueur de la nouvelle disposition.

Cette modification concernera les trois principales compétitions européennes de clubs organisées par l’UEFA et constituera un changement notable pour les défenseurs et les gardiens, qui devront adapter leur comportement lors des dégagements de but.




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