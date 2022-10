Ligue des champions: l’Italie détruit Massimiliano Allegri et la Juventus

Sèchement battue par le Benfica (4-3) ce mardi, lors de la cinquième journée de la Ligue des champions, la Juventus est éliminée de la compétition. Une débâcle terrible qui fait grand bruit en Italie, aussi bien dans la presse que chez les supporters.

C’est un terrible fiasco et l’expression est faible. En déplacement sur la pelouse de Benfica mardi, à l’occasion de la cinquième journée de la phase de groupes de C1, la Juventus devait l’emporter pour conserver ses chances de qualification pour le prochain tour de la compétition. Mais les coéquipiers d’ Angel Di Maria sont tombés sur des Portugais redoutables, qui ont remporté le match sur le score de 4-3. Conséquence, la Vieille Dame dit adieu à la C1 dès la phase de poule.

Une désillusion terrible qui ne passe pas en Italie. « La Juve mortifiée », titre la Gazzetta dello Sport ce mercredi matin. Le média italien a ensuite ajouté des commentaires beaucoup plus virulents: «Un échec fracassant. Sans match et sans âme, les Bianconeri étaient déjà à leur apogée en octobre (…) Si cela aussi n’a pas été une humiliation comme en Israël, c’est uniquement parce que trois jeunes nés en 2003 ont sauvé en quelques minutes la dignité de la Juve. Le 4-3 à Lisbonne semble honorable mais le déroulement du match ne l’était pas avant 75 minutes, jusqu’à l’entrée de Miretti, Soule et Iling.

Bref, le parcours de l’équipe d’Allegri en Ligue des champions reste catastrophique. C’est une faillite. En cinq matches, ils ont perdu quatre fois, cédant face à des équipes phénoménales comme le PSG, fortes comme Benfica (deux fois), modestes comme le Maccabi Haïfa (qui en France a pris Sept). Les Bianconeri sont déjà sortis de la coupe qui vaut le plus : mortifiant».

Les supporters veulent la peau du coach

De son côté, Tuttosport n’a pas non plus manqué de dézinguer la Juve. «La Ligue des Champions s’est terminée hier pour la Juventus, emportant avec elle 25 millions d’euros de manque à gagner et la dignité d’une équipe qui a humilié l’amour de millions de tifosi. Une équipe qui, entre son effectif et son entraîneur, coûte 175 millions d’euros et ne ramène que 3 points en 4 matches», a écrit le magazine italien qui parle aussi de « cauchemar ». Le Corriere dello Sport s’est aussi lâché. « Juve, au revoir la Champions », a titré le média qui a ensuite évoqué la grogne des supporters qui réclament la tête de Massimiliano Allegri, l’entraîneur de la Juventus.

«Frustration, colère et un bouc émissaire qui semble avoir été identifié en Massimiliano Allegri . Après la défaite sur le terrain de Benfica, qui a coûté à la Juve l’élimination de la Ligue des Champions dans le groupe H, pour le technicien commence le « procès » sur les réseaux sociaux , où se met en scène la révolte des supporters de la Juventus.» Ces derniers ont d’ailleurs utilisé le hashtag #AllegriOut. Vous aurez compris, l’ambiance est des plus moroses actuellement à Turin.

Allegri assume l’échec

En conférence de presse après cette défaite contre Benfica, le coach de la Juventus, Massimiliano Allegri, a admis que cette élimination pendait au nez de son équipe depuis les précédentes journées. « C’est une élimination qui est née plus tôt, mais ce soir il fallait rester dans le match. Même si on a fait une mauvaise première mi-temps, nous pensions que nous pouvions faire mal. Au lieu de cela, le projet est tombé à l’eau », a lâché le technicien italien, avant de tenter de remobiliser son équipe autour des objectifs en Serie A.

« On doit encaisser cette élimination qui fait très mal. Maintenant, on doit penser au championnat et rattraper notre retard. Il faut récupérer des énergies mentales et physiques. Transformons cette élimination en rage. L’élimination n’arrive pas ce soir, mais avant. Il faut repartir de l’avant dès demain pour penser au championnat, puis nous penserons au dernier match de poule contre le PSG. Un match difficile arrive à Lecce. La Ligue Europa peut-elle devenir un objectif ? Il faut déjà se qualifier. » Le club italien tentera d’assurer sa place pour la C3 contre le PSG, la semaine prochaine.