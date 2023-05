Ligue des champions: l’Inter Milan se qualifie pour la finale

-Publicité-

L’Inter Milan s’est hissé en finale de la Ligue des champions, ce mardi soir, après sa nouvelle victoire (1-0) contre le Milan AC en demi-finale retour de la compétition.

13 ans après son dernier sacre en Ligue des champions, l’Inter Milan va de nouveau disputer une finale dans la compétition reine en Europe. Après leur victoire (2-0) sur la pelouse du Milan AC à l’aller, la semaine dernière, les Nerazzurri ont terminé le travail ce mercredi soir lors de la manche retour de la demi-finale de la C1 entre les deux équipes. Dans une rencontre plus ou moins animée, les protégés de Simone Inzaghi ont décroché un nouveau succès, cette fois-ci sur la plus courte des marges (1-0).

Le début de partie était pourtant en faveur du Milan AC, qui s’offrait deux bonnes occasions, mais Theo Hernandez (5e) et Olivier Giroud (10e) manquaient de réussite. Le rythme retombait peu à peu dans le match. Il fallait attendre la fin de la première mi-temps pour voir de nouvelles tentatives, mais les deux portiers étaient vigilants sur leur ligne. Le score était nul et vierge à la pause. Au retour des vestiaires, le match avait toujours du mal à s’emballer.

Finalement, c’est Lautaro Martinez qui, d’un tir puissant au premier poteau, inscrivait l’unique but de la partie (74e) pour offrir la victoire aux siens (1-0). Incapable de se montrer dangereux, a l’image d’un Raphaël Leao qui est complètement passé à côté de son match, le Milan AC ne pouvait rien faire pour changer le résultat final. L’Inter remporte donc la double confrontation sur le score cumulé de 3-0, et sera présent à Istanbul le 10 juin prochain pour la finale de la Ligue des Champions. Les Nerazzurri affronteront le vainqueur de l’autre demi-finale entre Manchester City et le Real Madrid.

