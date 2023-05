Ligue des champions: les équipes déjà qualifiées pour l’édition 2023-2024

-Publicité-

En attendant la fin de la saison et les prochaines phases de barrages, une bonne majorité des équipes qualifiées pour la phase de groupes de la Ligue des champions 2023-2024 sont déjà connues. Sur les 32 équipes participantes, 25 ont déjà obtenu leur billet pour cette prestigieuse compétition.

La configuration finale de la phase de groupes de la Ligue des champions 2023-2024, avant le changement de format, se dessine progressivement. Alors que de nombreux championnats européens sont déjà achevés ou en voie de l’être, nous connaissons déjà 25 des 32 équipes qualifiées, ainsi que les chapeaux dans lesquels elles seront placées lors du tirage au sort.

Le premier championnat européen, la Premier League, sera représenté par Manchester City, Arsenal, Newcastle et Manchester United. En Espagne, la Real Sociedad accompagne le Real Madrid, l’Atlético et le Barça. En Allemagne, l’Union Berlin a validé la première qualification de son histoire en C1 lors d’une dernière journée complètement folle. Le club représentera ainsi la Bundesliga aux côtés du Bayern Munich, de Dortmund et de Leipzig.

En Italie, Naples, la Lazio, le Milan et l’Inter, finalistes de l’édition en cours, ont également composté leur ticket. En cas de succès en finale de la compétition le 10 juin prochain, les Intéristes seront placés dans le chapeau 1 ou dans le chapeau 2 en cas de défaite face à Manchester City. Une situation que va suivre avec attention le Feyenoord, assuré de voir la C1 via son championnat. Si les Citizens remportent la Ligue des champions, le dernier ticket du chapeau 1 reviendra au club néerlandais.

La France sera quant à elle représentée par le PSG et Lens. Le pays d’Emmanuel Macron pourrait également avoir un autre représentant via les barrages. Le tableau final sera complété par le vainqueur de la Ligue Europa, avec les équipes de l’AS Roma et du FC Séville en compétition pour cette place, ainsi que par les six équipes qualifiées via les barrages.

Les chapeaux

Le chapeau 1

Vainqueur de la Ligue des champions, vainqueur de la Ligue Europa, Manchester City, Barcelone, Naples, Bayern Munich, PSG, Benfica

Le chapeau 2

Real Madrid, Manchester United, Borussia Dortmund, Atlético Madrid, Leipzig, Porto, Arsenal

Le chapeau 3

Salzbourg, AC Milan, Lazio, Etoile Rouge de Belgrade

Le chapeau 4

Union Berlin, Lens

