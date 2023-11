Ligue des champions: les compos officielles de PSG-Newcastle

Luis Enrique et Eddie Howe ont dévoilé leur onze entrants pour le match PSG-Newcastle ce mardi au Parc des Princes, à l’occasion de la 5è journée de phase de groupe de la Ligue des champions.

C’est un match crucial pour les deux équipes, en quête de leur billet qualificatif pour les huitièmes de finale. Le PSG et Newcastle s’affrontent ce mardi soir au Parc des Princes. Un match comptant pour la cinquième journée des phases de poule de la compétition. Les Parisiens sont deuxièmes au classement avec 6 points. Les Magpies sont deniers du groupe avec 4 points. Une défaite ce soir et le vaincu aurait un pied en dehors du tournoi.

Pour ce match, les entraineurs des deux équipes ont dévoilé leur onze entrants. Luis Enrique a opté pour un 4-3-3, avec Kolo Muani en pointe, assisté d’Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé. Ruiz, Ugarte et Lee composent l’entrejeu tandis que la défense est assurée par le quatuor Hakimi-Danilo-Hernandez-Mukiele. En face, Eddie Howe aligne également un 4-3-3, avec Almiron, Isak et Gordon en milieu de terrain. L’attaque sera animée par le trio Miley-Guimaraes-Joelinton.

Les compos officielles de PSG-Newcastle:

PSG : Donnarumma – Hakimi, Danilo, Hernandez, Mukiele – Ruiz, Ugarte, Lee – Dembélé, Kolo Muani, Mbappé.

Newcastle : Pope – Trippier, Lascelles, Schär, Livramento – Miley, Guimaraes, Joelinton – Almiron, Isak, Gordon.