Ligue des champions: les compos officielles de Barça-Shakhtar Donetsk

Le Barça affronte le Shakhtar Donetsk ce mercredi au Camp Nou (17h45 GMT+1), pour le compte de la troisième journée du groupe H de la Ligue des champions. Les onze entrants des deux équipes sont tombés.

Victorieux lors de ses deux dernières sorties, le Barça dispute ce mercredi sa troisième rencontre en Ligue des champions. Les Blaugranas affrontent le Shakhtar Donetsk au Camp Nou. Un match décisif pour les Culés dont la victoire les rapprocherait de la qualification pour les huitièmes de finale. Mais attention aux Ukrainiens qui ont relancé leur tournoi après la victoire à l’expérience face à Antwerp (3-2) lors de la précédente journée.

Pour ce match, le Barça a opté pour un 4-3-3 avec Marc-André ter Stegen dans les cages. Joao Cancelo, Ronald Araujo, Inigo Martinez et Marcos Alonso forment le rideau défensif, derrière un milieu à trois: Fermín López, Oriol Romeu et Ilkay Gündogan. En attaque, Joao Félix est placé en pointe, soutenu par Lamine Yamal et Ferran Torres.

De son côté, Shakhtar aligne un 4-1-4-1 avec Dmytro Riznyk dans les buts et Danylo Sikan en attaque, assisté de Oleksandr Zubkov, Artem Bondarenko, Heorhii Sudakov et Dmytro Kryskiv.

Les compositions officielles:

FC Barcelone : Ter Stegen – Cancelo, Araujo, Martinez, Alonso – Fermin, Romeu, Gündogan – Yamal, Félix, Torres

Shakhtar Donetsk : Riznyk – Konoplya, Bondar, Matviyenko, Azarovi – Stepanenko – Zubkov, Bondarenko, Sudakov, Kryskiv – Sikan