Ligue des champions: les affiches et le programme des demi-finales

Découvrez les affiches des demi-finales de la Ligue des champions européennes. Les rencontres se dérouleront en mai 2023.

Avec les rencontres disputées ce mercredi soir, dans le cadre des quarts de finale retour, on connait désormais toutes les équipes qualifiées pour les demi-finales de la Ligue des champions. Et avec, les affiches du dernier carré.

Manchester City, qui avait acquis une position très avantageuse lors du match aller (3-0), a confirmé son avance face au Bayern Munich (1-1) lors du match retour, permettant ainsi à l’équipe anglaise de se qualifier pour la suite de la compétition. Les Cityzens rejoignent ainsi le Real Madrid, qui s’était qualifié la veille en s’imposant contre Chelsea (2-0, 2-0). Cette rencontre entre les deux équipes constitue une revanche de la demi-finale de la saison précédente, remportée par les Merengue (3-4, 3-1), et promet d’être un affrontement majeur entre les équipes de Pep Guardiola et de Carlo Ancelotti.

Quant à l’autre demi-finale, elle s’annonce tout aussi grandiose et mettra en scène un derby de la Madonnina opposant l’AC Milan, qui a évincé Naples (1-0, 1-1), à l’Inter, qui s’est qualifié contre Benfica (2-0, 3-3). Rendez-vous les 9 et 10 mai pour l’aller et les 16 et 17 mai pour le retour.

Les affiches des demi-finales :

Real Madrid-Manchester City

AC Milan-Inter Milan

