Ligue des champions: l’équipe type de la première journée

L’UEFA a dévoilé ce jeudi l’équipe type de la première journée des phases de groupe de la Ligue des champions, disputée mardi et mercredi. Un onze avec Joao Felix et Achraf Hakimi.

La première journée de la Ligue des Champions, disputée mardi et mercredi à travers l’Europe, a offert de superbes prestations, comme la solide victoire du PSG contre Dortmund (2-0), la démonstration offensive du FC Barcelone face à Antwerp (5-0) et le retour gagnant d’Arsenal contre le PSV Eindhoven (4-0).

Ce jeudi, l’UEFA a sélectionné les 11 joueurs ayant réalisé la meilleure performance lors de ces premiers matchs de l’édition 2023/24. Sans grande surprise, le gardien Ivan Provedel, auteur du but égalisateur de la Lazio contre l’Atlético Madrid, occupe les cages.

En défense, on retrouve Achraf Hakimi du Paris Saint-Germain, buteur contre le Borussia Dortmund mardi soir, ainsi que le solide duo de Salzbourg composé de Strahinja Pavlovic et Aleksa Terzic, principaux artisans du clean-sheet de leur équipe contre Benfica (2- 0).

Au milieu de terrain, le spécialiste de la Ligue des Champions, Casemiro, a été récompensé pour son doublé, malgré la défaite de Manchester United à l’Allianz Arena (4-3). À ses côtés, Brais Mendez, unique buteur de la Real Sociedad contre l’Inter Milan, et Martin Odegaard, auteur d’une performance exceptionnelle avec une sublime réalisation et une passe décisive lors de la victoire d’Arsenal (4-0) face au PSV Eindhoven.

Sur les ailes, le Brésilien de Porto, Galeno, mérite sa place avec ses deux buts et une passe décisive contre le Shakhtar Donetsk, tout comme Tetê de l’autre côté, auteur du but égalisateur de Galatasaray contre Copenhague. Enfin, en attaque, João Félix fait son entrée avec deux réalisations et une passe décisive pour le FC Barcelone, aux côtés de Roko Simic, l’attaquant de Salzbourg, buteur et passeur lors de la belle victoire à Lisbonne.

A noter cependant l’absence de Jude Bellingham, sauveur du Real Madrid contre l’Union Berlin, ainsi que celle des joueurs du Bayern Munich, malgré leur victoire contre Manchester United. Les prochaines journées de la Ligue des Champions promettent encore plus de moments inoubliables et de performances exceptionnelles.

L’équipe type de la première journée de C1:

