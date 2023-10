Ligue des champions: l’équipe type de la 3e journée, avec André Onana

-Publicité-

L’UEFA a dévoilé ce jeudi, l’équipe type de la troisième journée de la Ligue des champions qui s’est déroulée les mardi et mercredi de cette semaine.

Cette semaine a marqué le retour de la Ligue des champions avec la tenue de la troisième et dernière journée de la phase aller de groupes. Plusieurs rencontres ont été disputées avec du spectacle sur les différentes pelouses. Il est à noter la victoire convaincante du Paris Saint-Germain contre le Milan AC, avec un score de 3-0, ainsi que le succès serré du Real Madrid face à Braga, remporté sur un score de 2-1. De plus, des équipes de renom telles qu’Arsenal ont saisi l’occasion pour se ressaisir, en remportant leur match contre le FC Séville avec un score de 2-1.

Au lendemain de la fin de cette nouvelle journée de la Coupe aux grandes oreilles, l’UEFA a dévoilé son équipe type de la semaine. On retrouve dans les buts, le gardien de Manchester United , André Onana. Héroïque dans les buts des Red Devils contre Copenhague, le portier camerounais a notamment arrêté un penalty en fin de match pour conserver la victoire (1-0) de son équipe. Son coéquipier, Harry Maguire, unique buteur de la partie, fait aussi partie des 11 meilleurs de la semaine en LDC.

Pour le reste, on note également la présence du jeune Français Warren Zaïre-Emery. L’international espoir tricolore a étalé tout son talent lors de la victoire du PSG contre le Milan AC. Il a d’ailleurs été élu homme du match. On remarque toutefois dans cet onze, l’absence de VInicius Jr. Le brésilien a été excellent avec le Real Madrid délivrant notamment deux passes décisives pour Rodrygo et Bellingham.

L’équipe type de la semaine

